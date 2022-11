Caso João Pedro: policiais serão ouvidos em audiência

Será realizada, na tarde de hoje (16), mais uma audiência de instrução do processo que apura a morte do adolescente João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O crime aconteceu em maio de 2020, durante operação conjunta entre as polícias Civil e Federal, na localidade da Praia da Luz.

São réus os policiais civis Mauro José Gonçalves, Fernando de Brito Meister, Maxwell Gomes Pereira, então lotados na Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Hoje, deverão ser ouvidos os policiais federais que participaram da ação. Eles foram arrolados como testemunhas de acusação pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Mãe de João Pedro, a professora Rafaela Coutinho relatou que estar frente a frente com os réus pelo crime faz com que sejam revividos todos os sentimentos ruins de quando perdeu o filho. Ela afirmou acreditar que a justiça será feita e disse esperar que, ao final da audiência, haja algum avanço para que a morte de João Pedro seja esclarecida.

“A gente acaba vivendo tudo novamente, todo esse processo doloroso. A gente tem que tirar forças para enfrentar toda essa situação e vamos seguir em frente confiando que a Justiça vai ser feita. A expectativa é a melhor possível. Não sabemos se vai dar tempo de ouvir todos, mas a esperança é sair de lá com alguma coisa definida”, disse.

Antes da audiência será realizado um ato em memória do jovem. Rafaela concluiu seu relato afirmando que “a verdade é uma só” e que está confiante que a justiça seja feita por João Pedro.

“Nós vamos fazer um ato de pedido de justiça em frente ao fórum, como fizemos na primeira audiência. Hoje vão ser ouvidos os policiais e a verdade é uma só, não existem duas verdades. A gente está bastante confiante”, completou.

Rafaela, mãe de João Pedro

Defesa aposta em depoimentos

A reportagem conversou com o advogado Raphael Mattos, um dos representantes dos policiais civis acusados pelo crime. Ele afirmou acreditar que o depoimento dos agentes federais que participaram da ação irá corroborar a tese de que havia com confronto entre os policiais e criminosos no local. Mattos explicou que a tendência é que hoje sejam finalizados os depoimentos de testemunhas de acusação para, numa data futura, serem iniciadas as oitivas com testemunhas de defesa.

“Vão ser ouvidas testemunhas arroladas pelo MP, que são os policiais federais. A expectativa é sempre boa, a gente espera com esses depoimentos demonstrar que havia, de fato, um intenso tiroteio com homens fortemente armados no local. Serão ouvidas as testemunhas de acusação e, em um novo momento, testemunhas arroladas pela defesa”, disse.

Denúncia

Oferecida junto à 4ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo – Tribunal do Júri, a denúncia descreve que o crime foi cometido por motivo torpe, pelo fato de os denunciados presumirem haver criminosos no local, pretendendo agir ofensivamente para matá-los mesmo sem que houvesse, de fato, qualquer reação armada ou resistência à sua atuação, e com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que, os denunciados, além de haverem ingressado inesperadamente no terreno do imóvel onde se encontrava a vítima, com irrestrita superioridade de meios e recursos.

Segundo o MPRJ, enquanto aguardavam a equipe de perícia da Delegacia de Homicídios (DH) de Niterói, Mauro, Maxwell e Meister alteraram fraudulentamente o local do crime, com a intenção de criar vestígios de suposto confronto com criminosos. A denúncia aponta que os denunciados plantaram no local diversos artefatos explosivos, uma pistola Glock, calibre 9mm, posicionaram uma escada junto ao muro dos fundos do imóvel e produziram marcas de disparos de arma de fogo junto ao portão da garagem do mesmo imóvel, para escapar da responsabilidade criminal.