Caso Henry: Justiça ouve testemunhas de defesa de Monique

A audiência de instrução e julgamento sobre a morte do menino Henry Borel foi retomada nesta quarta-feira (15). Serão ouvidas as testemunhas de defesa de Monique Medeiros, mãe da criança e que, junto com Jairo Souza dos Santos Júnior, o Dr. Jairinho, é ré no processo.

É a terceira sessão do processo, que é conduzido pela 2ª Vara Criminal da Capital.

Henry Borel, de 5 anos, morreu no dia 8 de março e, segundo denúncia do Ministério Público, foi vítima de torturas de Jairinho, na época padrasto e vereador do Rio. Depois, o político acabou tendo o mandato cassado por outros vereadores da Câmara Municipal.

Monique Medeiros, mãe do menino, também responde por homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunhas. (Relembre o caso abaixo).

Foram convocados:

Antenor Lopes – Diretor do Departamento-Geral de Polícia da Capital;

Glauciene Ribeiro Dantas – Babá de Henry Borel dos 2 aos 4 anos de idade;

Reinaldo César Pereira Schelb – Capitão da PM;

Rafaela Pimentel Amaral – Melhor amiga de Monique;

Bruno Bass – Cabeleireiro de Monique;

Rosangela Medeiros – Mãe de Monique;

Bryan Medeiros da Costa e Silva – Irmão de Monique;

Ana Paula Medeiros Pacheco – Prima de Monique por parte de mãe.

Natasha de Oliveira Machado – ex–namorada de Jairinho.

Jairo Souza Santos, o Coronel Jairo, pai de Jairinho, foi ouvido nesta terça.