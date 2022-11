Caso Flordelis: testemunhas confirmam tentativa de envenenamento de pastor

Ouvida nesta quarta-feira (9), no Fórum de Niterói, Daiane Freire, filha adotiva de Flordelis dos Santos de Souza – acusada de ter mandado matar o ex-marido, o pastor Anderson do Carmo – disse, por vídeoconferência, que outra filha adotiva de Flordelis, Marzy Teixeira, teria introduzido um pó suspeito na bebida de Anderson.



Também revelando o plano para matar o sogro, a primeira testemunha de acusação a depor foi Luana Vedovi Rangel Pimenta. Após ela, falou Daniel dos Santos de Souza, filho afetivo, também por videoconferência.



Desde o primeiro dia do julgamento, na última segunda-feira (7), são ouvidas, em média, entre três e quatro pessoas – testemunhas de defesa ou acusação.



Por conta do longo andamento das oitavas dos depoimentos, provavelmente, o julgamento do caso do assassinato do pastor Anderson do Carmo se estenderá até a próxima semana.



Os depoentes que optaram por falar através de videoconferência alegaram não ficar à vontade em ficar frente à frente com os réus.