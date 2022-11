Caso Flordelis: réus chegam para julgamento

Os réus que serão julgados hoje (7) pela morte do pastor Anderson do Carmo já chegaram ao Fórum de Niterói. A ex-deputada Flordelis dos Santos de Souza e outros quatro familiares serão levados a júri popular.

O Tribunal do Júri está marcado para começar a partir das 9h. Por conta do alto número de réus, a tendência é que a audiência seja interrompida às 20h e seja reiniciada amanhã (8).

A sessão será presidida pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, titular da 3° Vara Criminal de Niterói. Serão ouvidas testemunhas e, ao final da audiência, os jurados populares irão decidir se Flordelis é culpada ou inocente.

A advogada de Flordelis, Jandira Rocha, comentou sobre as expectativas para o julgamento. ”Expectativa de um bom trabalho, dedicado e técnico. O resultado não nos pertence, e sim aos jurados, o que é extremamente democrático. E é o primeiro dia, vamos observar o que o MP vai falar.” diz Jandira.

Abusos sexuais

No último final de semana, veio à tona um vídeo no qual Flordelis, em conversa com seus advogados, afirma ter sido abusada sexualmente por Anderson do Carmo. Antes do julgamento, o advogado Ângelo Máximo, que representa a família do pastor, comentou sobre o caso.

Para o assistente de acusação, a divulgação do fato é uma estratégia para tentar mudar a opinião pública antes do Tribunal do Júri. Máximo ainda atacou Flordelis, afirmando que, ao iniciar a relação com Anderson, ela tinha mais de 30 anos e ele 14.

“O que falar de uma pessoa que, com 31 anos, pega uma criança de 14 para viver como seu marido”, disse o advogado.