Caso Flordelis: Juíza condena acusados

Vitor D’Avila

Após 22 horas, terminou o julgamento de quatro envolvidos na morte do pastor Anderson do Carmo. A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, titular da 3° Vara Criminal de Niterói, proferiu as sentenças por volta das 9 h desta quarta-feira (13).

Carlos Ubiraci Francisco da Silva



O filho biológico da ex-deputada Flordelis Adriano dos Santos Rodrigues foi condenado a 4 anos, 6 meses e 20 dias em regime semiaberto. Já o filho afetivo, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, pegou 2 anos e 2 meses, também em semiaberto.





Já o ex-policial militar Marcos Siqueira Costa foi condenado a 5 anos e 20 dias de prisão, em regime fechado. A esposa dele Andrea Santos Maia pegou 4 anos, 3 meses e 10 dias, em regime semiaberto.