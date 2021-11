Caso Flordelis: Filha biológica cobra celeridade em julgamento

A defesa de Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica da ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza, cobrou celeridade no julgamento. Ambas são rés acusadas do homicídio contra o pastor Anderson do Carmo, marido de Flordelis e padrasto de Simone.

O julgamento ainda não foi marcado devido aos recursos impetrados por Flordelis. Em petição encaminhada à Justiça, a advogada Daniela Corrêa Grégio, que representa Simone, usa como argumento a frágil saúde de Simone. É importante lembrar que a acusada possui histórico de câncer.

Na mesma petição, Simone reafirma ser a mandante do crime e afirma não possuir mais intenção de recorrer da sentença que determinou que ela e outros réus fossem levados a júri popular. Além disso, o documento solicita que, diante desses fatos, ela passe a responder em um processo separado.

Algo similar ocorre com Lucas Cézar dos Santos de Souza e Flávio dos Santos Rodrigues, filhos adotivo e biológico de Flordelis, respectivamente. Eles foram os primeiros acusados a serem presos pelo crime e tiveram o processo desmembrado para que sejam levados a julgamento, A audiência está marcada para o dia 23 de novembro.

Em 28 de setembro, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) manteve a sentença de pronúncia do Juízo da 3ª Vara Criminal de Niterói, confirmando a decisão para que Flordelis e outros nove acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo sejam submetidos a júri popular.