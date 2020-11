Caso Flordelis: Deputada chega ao Fórum em Niterói

Começa agora às 9h28min a continuação das audiências no Fórum Desembargador Enéias Marzano, no Centro de Niterói, para esclarecer a morte do pastor Anderson do Carmo. Ao todo serão ouvidos 11 réus e 27 testemunhas, inclusive a própria deputada federal Flordelis, para dar continuidade ao processo que investiga a morte do marido da parlamentar. A deputada chegou ao Fórum, dessa vez sem atrasos, chorando e sem falar com a imprensa, acompanhada do seu advogado Anderson Rollemberg.

Outras audiências já foram marcadas para os próximos dias 04, 11 e 18 de dezembro. Normalmente só são apresentados seis presos por audiência, por isso foram marcadas várias datas já que a quantidade de réus é grande.

No último dia 13 a deputada esteve no Fórum e alegou inocência. Na ocasião os delegados Bárbara Lomba Bueno e Allan Duarte Lacerda foram ouvidos, já que participaram das investigações conduzidas na Delegacia de Homicídios de Niterói. Também foram ouvidos um perito e dois policiais civis.

No dia 18 de setembro, a juíza Nearis dos Santos de Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, determinou que a deputada federal Flordelis fosse monitorada através de tornozeleira e ficasse em recolhimento domiciliar das 23h às 6h.

O pastor Anderson do Carmo de Souza, 42 anos, morreu no dia 16 de junho de 2019 com mais de 30 tiros. Ele havia chegado em casa, na Região de Pendotiba, e foi morto na garagem por volta das 4h. Horas após o crime a deputada alegou que o crime teria sido uma tentativa de assalto mas as investigações apontaram o possível envolvimento de Flordelis, dos filhos e netos. A pistola usada no crime foi encontrada na casa da parlamentar.