Caso Flordelis: delegada lamenta perda de provas

A primeira a prestar depoimento no julgamento de acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo foi a delegada de Polícia Civil Bárbara Lomba Bueno, titular da Delegacia de Homicídios (DH) de Niterói em 16 de junho de 2019, dia do crime.

Ela relatou como foi o passo a passo da apuração que, segundo ela, foi iniciada assim que a especializada foi comunicada do assassinato. Ela lamentou a perda de provas importantes, como os celulares de Flávio e Anderson, mas destacou que os conteúdos foram recuperados.

“Imediatamente determinei o início das investigações. Coletamos imagens do entorno. Vimos que Lucas tinha entrado e saído da casa antes da chegada da vítima. Ele tinha afirmado, anteriormente, que só havia ido ao local após saber do crime. Nós descobrimos que o Lucas tinha envolvimento com o tráfico e já não frequentava a casa. Ele disse que, contra o Flávio, havia um mandado de prisão”, disse.

