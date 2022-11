Caso Flordelis: delegada afirma que material coletado era de Flávio

Em continuidade ao primeiro dos 26 depoimentos previstos para ainda hoje, a delegada Barbara Lomba, titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), à época do assassinato do pastor Anderson do Carmo, disse que, no dia 18 de junho de 2019, à ocasião das diligências, foram apreendidos “vários celulares”.



Ainda de acordo com a delegada, no quarto de Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis e condenado pelo fato de ter executado o crime, havia um armário, com uma distância pequena para o teto. Ali, um dos policiais subiu, e averiguou que havia uma pistola nove milímetros.



“Na DH, havia um equipamento que gera imagem. Vimos o estojo, que fica com marcas. Conseguimos ver que o tiro sai de uma arma específica. Fizemos dois tiros para extrair novos estojos. Quando pegamos a arma, demos o tiro na DH. Colocamos na máquina. As marcas eram iguais. A perita criminal avaliou as imagens. Comparadas com as da arma, eram similares com os estojos arrecadados no local do crime”, disse Lomba, acrescentando ainda que o laudo pericial definitivo foi categórico, ao afirmar que a arma do crime, do quarto de Flávio, havia produzido os tiros no local.



Ela acrescentou que foi encontrado pelo pubiano de Flávio no cano da arma. Coletou-se material genético e “o confronto foi positivo”. “O DNA do Flávio foi encontrado no cano da arma”, destacou a delegada.

