Caso Flordelis: Defesa afirma ainda não ter sido intimada sobre transferência

Continua o impasse sobre possível transferência da ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Sousa, presa sob suspeita de planejar a morte do marido, para outra unidade prisional. Após pedido feito pela assistência de acusação, a Justiça passou a analisar a solicitação. A defesa afirma ainda não ter sido notificada sobre eventual mudança de unidade prisional.

“A Juíza ainda não intimou a Defesa sobre o pedido de transferência. Estamos aguardando”, afirmou a advogada Janira Rocha, que representa Flordelis. A pastora está no no Instituto Penal Santo Expedito, assim como sua neta, Rayane dos Santos Oliveira. Determinação da juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce afirma que rés no mesmo processo não podem ficar custodiadas na mesma prisão.

A Secretaria de Administração penitenciária (Seap) havia informado que avó e neta ficariam em espaços diferentes da unidade, sem contato, a fim de cumprir a ordem judicial. Ontem, foram enviados esclarecimentos à Vara Criminal, solicitando que seja avaliada a necessidade de transferência de alguma das internas para unidade feminina de Campos dos Goytacazes, ainda sem definição.

Habeas corpus

A defesa de Flordelis impetrou, junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) pedido de habeas corpus, na tentativa de restabelecer a liberdade da ex-deputada, que era garantida até a última quarta-feira (11), quando ela teve mandato cassado e, consequentemente, perdeu a imunidade parlamentar. A advogada afirmou ainda aguardar a resposta do Tribunal.

Recordando

A juíza Nearis dos Santos Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, acatou o pedido de prisão preventiva, feito pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Promotoria de Justiça em desfavor da ex-deputada Federal Flordelis dos Santos Souza. Ela foi presa, às 18h40min de sexta-feira (13), em sua casa, em Niterói, dois dias após ter o seu mandato cassado pela Câmara Federal.