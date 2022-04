Caso Flordelis: com duas horas de atraso, julgamento é iniciado

Vitor Dávila

O julgamento de quatro réus pela morte do pastor Anderson do Carmo foi iniciado, no final da manhã desta terça-feira (12), por volta das 11h. A audiência começou com duas horas de atraso, já que estava prevista para começar às 9h.



A sessão começou com a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, titular da 3° Vara Criminal de Niterói, fazendo a leitura da denuncia. Além disso, serão ouvidas pelo menos 18 testemunhas, sendo 12 de acusação, arroladas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), e seis de defesa, arroladas pelos advogados dos acusados.



Serão julgados o filho biológico de Flordelis, Adriano dos Santos Rodrigues; o afetivo, Carlos Ubiraci Francisco da Silva; o ex-policial militar Marcos Siqueira Costa e a esposa dele Andrea Santos Maia. O julgamento do filho afetivo André Luiz de Oliveira foi adiado, ainda sem data definida, porque o advogado dele sentiu-se mal.