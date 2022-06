Caso do militar suspeito de matar vizinho em SG entra na reta final

O caso do militar da marinha que é acusado de matar a tiros vizinho Durval Teófilo Filho em São Gonçalo, no mês de fevereiro deste ano, está perto de ter uma definição. A juíza Juliana Grillo El-Jaick intimou a defesa do sargento Aurélio Alves Bezerra a apresentar as alegações finais no processo, que corre na 4ª Vara Criminal de São Gonçalo.

Em ato ordinário publicado nesta segunda-feira (27), a magistrada solicitou que as alegações fossem apresentadas pelos advogados. Contudo, até o momento, não foi estabelecido um prazo para que a defesa apresente o material. De acordo com o sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), Aurélio é representado pelos advogados Saulo Alexandre Salles Moreira e Carlos Alexandre Salles Moreira.

“Certifico que, nesta data, encaminho intimação eletrônica para Defesa, para apresentação das alegações finais”, escreveu a juíza. A parte da acusação é representada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), assistido por Luziane Ferreira da Cruz Teófilo, esposa de Durval.

Crime aconteceu na porta de condomínio, no Colubandê – Foto: Divulgação

Após analisar as alegações finais da acusação e defesa, a juíza irá decidir se o acusado será ou não levado a júri popular. Em contato telefônico, o advogado Carlos Alexandre limitou-se a afirmar que, após o ato da magistrada, a defesa irá analisar o processo a fim de construir as alegações finais.

“Vamos analisar o processo e nos manifestar nos autos”, afirmou o advogado.

Aurélio Alves Bezerra foi preso horas após o crime e assim permanece até hoje. Na ocasião, ele alegou ter confundido Durval com um bandido quando chegava em casa, um condomínio onde ambos moravam, no bairro do Colubandê, em São Gonçalo. A família de Durval rebate a afirmação e acredita que o crime tenha sido provocado por discriminação racial.