Casamento Comunitário em São Gonçalo segue com inscrições abertas

A Secretaria de Assistência Social continua com as inscrições abertas para o projeto Casamento Comunitário, que auxilia casais a oficializarem o matrimônio de maneira gratuita. O projeto é destinado para os casais com renda de até R$ 2 mil.

Os interessados devem comparecer até o dia 18 de fevereiro à sede da Subsecretaria de Proteção Social Especial, que fica na Rua Dr. Porciúncula, 395, em Venda da Cruz, de segunda a sexta, das 9h às 15h.

Para a inscrição o casal deve levar RG, CPF, comprovante de residência em nome do casal, CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), carteira de trabalho, certidão de nascimento ou casamento averbada caso seja divorciado ou divorciada.