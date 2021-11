Casal suspeito de aplicar golpes em Icaraí é preso com 54 cartões de banco

Um casal foi preso, no final da manhã deste domingo (28), suspeito de aplicar golpes numa agência bancária em Icaraí, Zona Sul de Niterói. Abordados pela polícia, os acusados estavam com 54 cartões bancários, de titularidades diferentes. A ação foi coordenada por agentes da operação Segurança Presente e 12º BPM (Niterói).

De acordo com os agentes, o caso aconteceu por volta das 11h45min. A polícia recebeu denúncia de que o casal estaria aplicando golpes na agência do Banco Itaú, na Rua Miguel de Frias, em Icaraí. Os suspeitos estavam em um carro, modelo Renault Sandero. A equipe policial saiu em busca do automóvel.

O carro foi interceptdo e abordado na Rua São Sebastião, altura do número 78, bairro do Ingá, também na Zona Sul. Durante a revista, além dos cartões, foram achados três celulares, R$ 70 em dinheiro e duas máquinas de cartão. Eles foram autuados em flagrante por receptação dolosa e presos. O caso foi registrado peça 76ª DP (Niterói).