Casal invade creche e faz funcionários e alunos de reféns em Niterói

Um casal fez 15 pessoas de refém em uma creche no bairro do Ingá, em Niterói, na tarde de ontem (7). Segundo a polícia, o fato ocorreu por volta das 14h, quando o casal ao se deparar com as viaturas da polícia na Rua Fagundes Varela, fugiu e foi iniciada uma perseguição.

Para tentar escapar, o casal invadiu a creche e fez funcionários e alunos de refém, totalizando 15 pessoas. As crianças ficaram presas dentro da sala enquanto os criminosos pediam silêncio para não serem localizados. Depois de um tempo o casal fugiu levando aparelhos de telefone celular e outros pertences dos funcionários e também das crianças.

De acordo com informações de pais de alunos que não se identificaram o ímã foi de tensão. Professores ficaram nervosos e muitos choraram. O casal teria tocado o interfone e pediram informações sobre matrícula. O portão foi aberto e eles entraram na unidade. O homem estava armado, com o rosto tampado e chegou a apontar a arma para os funcionários.

A escola tem circuito interno de imagens e alguém conseguiu contactar a polícia, que foi na unidade.

Alguns pais e mães de alunos chegaram a ver uma movimentação estranha na escola, já que a invasão foi justamente no período de troca de turno, ou seja, a saída de alunos da manhã e a entrada de alunos no turno da tarde.

Uma equipe do 12º BPM (Niterói) foi acionada para o local após a fuga, mas não conseguiu localizar os assaltantes. Os funcionários fizeram um registro de ocorrência na 77ª DP (Icaraí).