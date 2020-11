Casal erra caminho e é baleado no Jardim Catarina

Um casal foi baleado nesta sexta-feira (21), na BR-101, na altura do do Jardim Catarina. Entretanto, o vídeo do resgate, foi divulgado somente na tarde deste sábado (21).

As vítimas contaram para os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que estavam indo para a Região dos Lagos quando, para fugir do engarrafamento na via, ligaram o GPS, que indicou que entrassem no Jardim Catarina para acessar a RJ-104.

O pesadelo começou logo na entrada da comunidade. Os bandidos atiraram na direção do veículo. Ambos foram atingidos pelos disparos: a mulher foi baleada no braço e o homem nas costas.

Eles conseguiram sair da favela e só pararam num posto da PRF localizado no Km 308 da rodovia. Eles receberam atendimento de equipes da Arteris Fluminense, concessionária que administra a via.

As vítimas foram levadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. O estado de saúde do casal não foi divulgado.