Casal é preso com carro clonado na Rodovia Niterói-Manilha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde de terça-feira (21) um casal, que trafegava pela Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), com um carro “clonado”, veículo que foi recuperado. A ocorrência foi registrada em Rio Bonito e o auto havia sido comprado pelos suspeitos, numa feira de veículos, há uma semana, no Espírito Santo.

Os agentes da 2ª Delegacia de Polícia Rodoviária (Niterói), faziam ronda na altura do km 269, quando abordaram o casal no veículo, de cor branca, que seguia sentido Rio. Durante fiscalização, a passageira informou que era a dona do veículo e apresentou a documentação do carro para os agentes.

Ao realizarem a identificação veicular, nos sistemas de segurança, a PRF constatou que o mesmo havia sido roubado em agosto de 2018, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ocorrência foi encaminhada para 119º DP (Rio Bonito).