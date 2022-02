Um casal foi encontrado morto por volta das 10 h 50 min em Jardim Catarina, São Gonçalo. A suspeita é que o homem cometeu feminicídio, e logo após o crime, teria tirado a própria vida.

Aguinaldo Teixeira, de 47 anos, é o principal suspeito do crime. Casado com a professora Jeane Vilela, de 40, seu corpo foi encontrado ao lado do dela, que tinha lesões provocadas por instrumento cortante pelo corpo.