Casal é baleado na Niterói-Manilha; mulher está em estado grave

Um casal foi baleado, na noite do último domingo (20), enquanto passava pela Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), altura do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. De acordo com os primeiros relatos eles estariam fugindo de um arrastão, mas a Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) negaram a informação.

As vítimas foram socorridas ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) e, até o momento, não tiveram a identidade revelada. A mulher, atingida na região das costas, está em estado grave. O homem, que ficou ferido por estilhaços, foi socorrido na unidade e já recebeu alta.

Segundo informações da PM, militares do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar ocorrência de entrada de uma pessoa ferida por disparo de arma de fogo e outra ferida por estilhaços no HEAT. Após confirmar o fato, um boletim de ocorrência foi registrado na 74ª DP (Alcântara).

Embora circulem informações de que as vítimas estariam fugindo de um arrastão, o comando do 7º BPM informou que não havia ocorrência de confronto ou operação em andamento envolvendo policiais da unidade na noite daquele domingo, bem como não houve ocorrência de roubo na rodovia BR-101 atendida pelo batalhão.

A PRF também negou que tenha acontecido arrastão na rodovia. De acordo com a corporação, houve uma troca de tiros entre policiais militares e um suspeito, que acabou baleado, na altura do Piscinão de São Gonçalo, mas fora da rodovia. A PRF afirmou ter recebido a informação de um funcionário da Arteris Fluminense, concessionária que administra a via, afirmando que motoristas retornaram após ouvirem os disparos.