Casal de rei e rainha brilharão à frente da bateria da Acadêmicos do Sossego

Após anunciar Juarez Souza como Rei de sua Bateria, a Acadêmicos do Sossego resolveu trazer um casal real à frente dos ritmistas do Mestre Laion no próximo Carnaval. A bela Carol Leker fará par com Juarez, e juntos brilharão como majestades da Bateria Swing da Batalha.

Carol Leker já teve uma experiência no Carnaval do Rio de Janeiro como musa da coirmã Acadêmicos de Santa Cruz e fará sua estreia como Rainha de Bateria de uma escola de samba. Apaixonada pelo Maior Espetáculo da Terra, a majestade não esconde a emoção.





“Eu assistia o Carnaval desde os meus 9 anos e achava maravilhoso ver aquelas mulheres lindas e empoderadas como Luma de Oliveira, que é minha inspiração, e sempre vi o carnaval como muito mais que folia. É entrega, amor, união, e espero um Carnaval incrível à frente da Bateria da Sossego”, contou a Rainha de Bateria Carol Leker.

A Diretoria da Sossego prepara um grande momento para matar a saudade de sua comunidade enquanto a pandemia não passa. No próximo Carnaval, a Azul e Branco de Niterói levará para a Sapucaí o enredo “Visões Xamânicas”, que será desenvolvido pelo Carnavalesco André Rodrigues.