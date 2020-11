Casal baleado ao acessar de carro o bairro Jardim Catarina segue internado

Foram identificados como Fernando Estrella e Renata Araújo as vítimas que estavam num veículo, e que foram baleadas, na última sexta-feira (20) ao tentarem acessar o bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, ao seguirem orientação via GPS, para não enfrentarem um congestionamento na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101).

Na manhã desse domingo (22) as vítimas respectivamente baleadas nas costas e braço direito, seguiam internadas no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, Zona Norte de Niterói. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o quadro clínico dos pacientes é estável. .

As vítimas inicialmente seguiam pela rodovia, em direção à Região dos Lagos, quando ao tentarem uma alternativa para não enfrentar engarrafamento seguiu a orientação do GPS para um caminho mais rápido sem congestionamento, acessando o bairro Jardim Catarina. Quando entraram numa das ruas do bairro, carro onde estava o casal foi atacado a tiros e as vítimas foram baleadas. A ocorrência foi divulgada na tarde de sábado (21).

Aos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) o casal relatou que eles pretendiam atravessar as ruas do bairro para chegar até a Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), mas acabaram acessando uma das comunidades do bairro, onde traficantes armados estavam posicionados. Mesmo feridos, o casal conseguiu retornar á BR-101 e parar o veículo junto ao posto da PRF. Eles receberam os primeiros atendimentos pela equipe da concessionária Arteris Fluminense e encaminhados para o Heat, onde foram internados.