Casal acusado de torturar filha tem prisão preventiva decretada

A Justiça converteu a prisão em flagrante do casal acusado de torturar a própria filha, de apenas 7 meses, em preventiva. A informação foi confirmada pelo delegado Geraldo Assed, titular da 78ª DP (Fonseca), delegacia responsável pela investigação do caso. Os pais da menina foram presos na última sexta-feira (22).

A criança permanece internada no Hospital Pediátrico Getúlio Vargas Filho (Getulinho). A vítima deu entrada em um hospital da região com diversas lesões, entre fraturas, unhadas e mordidas, e a assistente social da unidade entrou em contato com a polícia. O delegado confirmou que o Conselho Tutelar ainda irá decidir qual encaminhamento será dado á criança.

“A criança ainda está no hospital. Os dois tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. [Os próximos procedimentos] dependem da Assistência Social e Conselho Tutelar”, explicou Geraldo Assed.

O casal foi capturado dentro do hospital. A Polícia Civil informou que a bebê apresentava diversas fraturas, marcas de unhadas praticadas pela mãe, mordida nas coxas e queimaduras semelhantes às produzidas por cigarro. A perícia foi solicitada e confirmou lesão corporal provocada por meio cruel e tortura contra a vítima.

De acordo com os agentes, em depoimento, os pais confessaram que praticavam a violência contra a filha há algum tempo.