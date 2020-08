Casa pega fogo e homem tem 70% do corpo queimado em Niterói

Uma casa pegou fogo durante o início da manhã de ontem (27) na Travessa José Agra, na Engenhoca, Niterói. Na residência estavam dois homens e uma criança de apenas oito anos. De acordo com as informações fornecidas pela Polícia Civil, Luiz Carlos Araújo dos Santos, de 36 anos, teve 70% do seu corpo queimado. Ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros junto de Bruno dos Santos, de 31 anos, e a criança, um menino, para serem socorridos no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. A direção da unidade informou agora à tarde que o paciente Luiz Carlos encontra-se em estado grave, Bruno em estado de saúde estável e que o menor teve alta e já saiu da unidade.

Peritos da Polícia Civil estiveram no local ainda pela manhã e descartaram a hipótese do incêndio ser criminoso. O laudo da perícia será entregue aos policiais da 78º DP (Fonseca), responsáveis pela investigação do caso. O fogo teve início na sala da residência.