Casa Norival de Freitas começa a ser restaurada

A revitalização de um dos principais equipamentos culturais da cidade de Niterói está perto de se tornar realidade. Começou o trabalho de restauração da Casa Norival de Freitas, na Rua Maestro Felício Toledo, Centro de Niterói. A ordem de início foi publicada na edição de hoje (13) do Diário Oficial do Município.

O primeiro passo para a obra foi a realização de uma limpeza geral em todo o terreno. Foi feita a retirada da grama, que estava muito alta, além da remoção de lixo e entulho. Nesta semana, será realizado novo trabalho de limpeza da grama, que cresce rapidamente devido ao solo fértil do local.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A expectativa é que o trabalho de restauração do imóvel em si seja iniciado ainda no mês de dezembro. Um dos principais motivos de cautela da equipe é o tombamento do imóvel pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) e Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural (DePAC), o que requer que cada intervenção realizada tenha um projeto específico.

Como se trata de um processo de restauração, a obra irá reutilizar todos os elementos originais que forem possíveis. Por conta da degradação existente ao longo dos anos, diversos ornatos, espécies de acabamentos, se desprenderam do edifício e caíram no chão. As peças foram recolhidas pela equipe responsável e estão guardadas num anexo criado para esta finalidade a fim de serem recuperadas.

Foto: Vítor d’Avila

De acordo com o edital, a previsão para a conclusão da obra é de dois anos, portanto, em dezembro de 2024, A empresa vencedora da licitação foi o consórcio Cone-Conteck. A obra custará cerca de R$ 29,1 milhões aos cofres públicos. O prédio foi construído em 1921 e serviu de residência para Norival de Freitas, advogado e político fluminense.

Quem foi Norival de Freitas

Norival de Freitas nasceu em Niterói, em 29 de junho de 1883, e faleceu em 22 de fevereiro de 1969. Formou-se em Direito, em 1907, viajando em seguida para a Europa, onde levantou e recolheu importantes documentos históricos, entre eles, a planta que fixa o local exato da fundação do Rio de Janeiro, descoberta na Biblioteca do Palácio da Ajuda, Lisboa.

Tais documentos, quando de seu retorno ao Brasil, foram doados ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB, fato que lhe rendeu o título de membro daquela instituição. A viagem foi financiada pelo Barão de Rio Branco, que chefiada na época o Instituto.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Ao voltar-se para a política, foi detentor de grande prestígio, elegendo-se, várias vezes, deputado federal e vereador da Câmara Municipal de Niterói, durante a década de 1920 e 30.

A casa foi ponto de encontro da alta sociedade niteroiense e foi palco de importantes reuniões políticas, das quais participaram, entre outros, o Presidente Artur Bernardes, o Ministro do Trabalho, Júlio Barata, Amaral Peixoto e até o Embaixador Batista Luzardo, de diretrizes políticas contrárias às de Norival. Sua força política era tão grande nesse período, que no entorno de Norival de Freitas chegou-se a formar uma nova corrente ideológica no estado: os “norivalistas”.

Foto: Vítor d’Avila

Projetos para o espaço

A Prefeitura de Niterói afirmou que o espaço será destinado a diversas artes. Vai abrigar a Escola de Música Arthur Maia, além de servir de sede para o Programa Aprendiz Música na Escola. O espaço também vai para abrigar um projeto público alinhado com o universo 3.0., com o primeiro Centro de Referência em Cultura Digital do município, focado na inclusão de jovens e adultos no setor.