Casa lotérica é arrombada e furtada no Centro de Niterói

Uma casa lotérica localizada na Travessa Alberto Vitor, Centro de Niterói, foi arrombada e furtada na madrugada de hoje (21). Bandidos arrombaram o cofre do estabelecimento. O prejuízo ainda está sendo contabilizado.

De acordo com um dos responsáveis pelo local, que preferiu não se identificar, ele chegou para trabalhar durante a manhã e foi surpreendido pela porta arrombada. A Polícia Civil foi acionada e enviou uma equipe de perícia ao local.

Os agentes apreenderam ferramentas que podem ter sido usadas pelos criminosos. Também está sendo feita procura por câmeras de segurança que possam ter flagrado a invasão. Apesar do crime, o estabelecimento funcionou normalmente ontem.

O responsável afirmou que, em seis meses que trabalha no local, não foi vítima de crimes. Contudo, soube de outros arrombamentos em lojas da região, que ficam perto da antiga sede da Prefeitura de Niterói. Experiente em gestão de casas lotéricas em Niterói e São Gonçalo, ele relatou que há dez anos não passa por uma situação do tipo.

Estabelecimento fica no Centro da cidade – Fotos: Vítor d’Avila

“A segurança poderia ser melhor. Ainda mais ao lado de uma sede da Prefeitura. A segurança é precária. Eu via mais policiamento com o Niterói Presente. Quando o Governo do Estado assumiu a sensação que me passa é que diminuiu”, disse o homem, que tem 51 anos.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 76ª DP (Niterói). A delegacia irá investigar o caso. O laudo da perícia deverá ficar pronto em até 30 dias. Procurados, a Polícia Militar e o Segurança Presente ainda não responderam. Este texto será atualizado assim que o fizerem.

Alta de casos

Nos últimos dois meses, Niterói apresentou o maior aumento de roubos a estabelecimentos comerciais de toda a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ao longo dos últimos dois meses. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam que a alta percentual é de 300%.

Entre agosto e setembro de 2021, foram contabilizados oito casos. No mesmo período, em 2022, foram contabilizados 32 casos. Entretanto, se levado em conta o acumulado do ano, os indicadores ainda apontam queda. De janeiro a setembro do ano passado, foram registrados 86 casos ante 72 no mesmo período, em 2021. Redução de 16,3%.