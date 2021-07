Casa de Maysa em Maricá será transformada em museu

Cerimônia de assinatura do contrato será na terça-feira (13)

A Prefeitura e a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) realizam, na próxima terça-feira (13), a cerimônia de assinatura de aquisição da casa que pertenceu à cantora e compositora Maysa Matarazzo. A residência, localizada na Praia de Cordeirinho, será transformada no Museu Casa Maysa. A solenidade contará com a presença do prefeito Fabiano Horta, do presidente da Codemar, Olavo Noleto, do secretário de Cultura, Sady Bianchin e do diretor de cinema e filho da artista, Jayme Monjardim.

Entre os objetos que irão compor o acervo do Museu Casa Maysa estão centenas de cartas manuscritas que falam desde amor a desabafos, letras de músicas escritas em guardanapo, fotografias, pinturas, músicas que não foram gravadas, publicações de jornais da época, entre outras preciosidades.

Jayme Monjardim classificou a ação como a realização de um sonho em poder transformar o imóvel em um Museu Casa.

“Para mim, vai ser um momento muito importante para quem gosta da Maysa, vive a Maysa e para quem é fã da Maysa. Acho que esse vai ser um espaço que não é só dela, mas da música brasileira. É um espaço que a gente vai ter a sensação de estar ao lado da Maysa. É a realização de um sonho”, desabafou Monjardim.

O Museu Casa Maysa, assim como a recém adquirida casa Beth Carvalho e a casa Darcy Ribeiro irão compor o circuito de museus do projeto Caminho das Artes.

O Museu Casa Maysa fará parte do projeto Caminho das Artes

“Uma das coisas mais importantes é essa iniciativa de Maricá de criar o circuito cultural, que para mim é uma das coisas mais importantes que Maricá está fazendo. São poucas as pessoas que têm essas iniciativas e essa preocupação com a cultura do Brasil e com a memória brasileira. É um momento muito importante compartilhar com a Prefeitura e com Maricá desse circuito cultural e incluir a casa da Maysa. Para mim, é muito importante essa atitude”, declarou o filho da artista.

Para o presidente da Codemar, Olavo Noleto, a compra da casa Maysa é um grande passo para fortalecer o projeto Caminho das Artes. “Quando estiver pronto, o Museu Casa Maysa vai ser um grande destino turístico do Rio de Janeiro. Junto com as casas Beth Carvalho, Darcy Ribeiro, Museu do Futebol João Saldanha, Cine Henfil e outros aparelhos culturais e turísticos que nós teremos em Maricá, elevará a cidade para um outro patamar turístico no Brasil e no mundo”, comentou Olavo.

A casa Maysa foi construída em estilo grego e projetada pelo cenógrafo e diretor teatral Gianni Ratto, que a dividiu em três planos: plano da realidade e do território; o plano da memória e o plano do sonho. Nascido na Itália, Gianni Ratto transferiu-se para o Brasil em meados da década de 1950 e fez parte do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) e do Teatro dos Sete. A partir daí, ele se tornou responsável pelas maiores e mais importantes encenações teatrais que aconteciam no país, na época, sendo igualmente respeitado pelos seus trabalhos como cenógrafo.

De acordo com o secretário de cultura, Sady Bianchin, o espaço vai ser o legado do talento da cantora e compositora Maysa. “Ela foi uma pessoa responsável por revitalizar a MPB e, além do mais, foi uma cantora de personalidade e atitude. Isso, enquanto secretário de cultura, me deixa muito feliz e é um enorme prazer porque a secretaria tem como prioridade a pluralidade, a questão humanística e, principalmente, a questão da diversidade cultural. A Maysa é um simbólico de representação desses valores sociais da nossa música”, concluiu.