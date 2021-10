Casa de Cultura de Saquarema recebe exposição sobre surf

A Casa da Cultura Walmir Ayala, em Saquerema, abre ao público a exposição Surf Art Go. Constituída por 15 pinturas em acrílico sobre tela em vários portes, a exposição traz obras inéditas em estilo próximo ao cartoon e à HQ, uma característica marcante do trabalho do artista plástico Marco Polo, que adotou a técnica para trabalhar o tema ainda em 2018.

Desde então, o artista carioca, que é morador de Saquarema, vem retratando inúmeros grandes nomes e campeões do esporte, de prestígio nacional e internacional, especialmente para organizar a série que deu origem à exposições, cujo objetivo é valorizar arte e a cultura junto ao público aficionado pelo surfe. A edição, que poderá ser visitada em Saquarema, é uma releitura da Polo Surf Art 3, elaborada em homenagem ao surfista havaiano Andy Irons (1978-2010).

A exposição Surf Art Go é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Lei Federal Aldir Blanc, e permanecerá aberta à visitação até o dia 24, sempre das 9h às 17h, de segunda a sexta; e das 15h às 18h, aos sábados e domingos. A Casa de Cultura Walmir Ayala fica na Rua Cel. Madureira, 80, no Centro de Saquarema e a entrada é franca.