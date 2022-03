Casa de Cultura de Itaboraí recebe nova exposição de artista plástica

A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, no Centro, abriu a exposição “Pinceladas”, da artista plástica Cris Rosa, na última quinta-feira (17). A mostra, que reúne telas de paisagens, flores, animais e a figura humana, além de releituras, permanecerá aberta à visitação até o dia 9 de abril. O evento de abertura contou ainda com a apresentação do grupo Seresta Amigos Para Sempre, de Itaboraí.

A história de Cris Rosa com a pintura vem da infância. Já participou de 25 exposições individuais e coletivas. Em Itaboraí, já expôs anteriormente na própria Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres e em espaços como a Biblioteca Joaquim Manoel de Macedo. Fora da cidade, seus quadros tiveram destaque em locais tradicionais como o Museu Antônio Parreiras e o Espaço Cultural Correios, em Niterói.

“Esta exposição faz um percurso sobre algumas obras que produzi ao longo de mais de 30 anos como artista plástica, uma pequena parte, pois diversas telas estão espalhadas em muitos lugares. É um resumo de técnica, sensibilidade e amor pelo que faço, pelo meu trabalho”, diz a artista.

Graduada em Educação Artística (com habilitação em Artes Plásticas), Cris Rosa é pós-graduada em Arteterapia, Educação e Saúde pela Universidade Cândido Mendes e em Educação e Relações Raciais pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Foi professora de Artes da rede particular durante 31 anos e é professora da rede estadual há 20 anos em Itaboraí. Atualmente, é também diretora e professora de pintura do Artelier Iniciarte.

“Cris Rosa é uma das mais renomadas artistas de nosso município e é um orgulho para a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres receber, mais uma vez, uma mostra de sua arte. É nossa missão abrir cada vez mais espaço para o artista local, para que ele se sinta realmente valorizado neste que é o maior centro cultural de Itaboraí e região”, comentou Alan Mota, gestor da Casa de Cultura.

Serviço

A exposição “Pinceladas” permanecerá aberta à visitação até o dia 9 de abril e, além dos visitantes habituais, está disponível para grupos escolares, que podem utilizar a visita como atividade extracurricular. A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres está localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, 303, Centro. Os agendamentos para grupos podem ser feitos através do e-mail: casaheloisaalbertotorres@itaborai.rj.gov.br, WhatsApp: (21) 98958-8727 ou telefone: (21) 2635-4291.