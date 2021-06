Casa de amor ajuda a matar a fome de quem precisa

Amor. Uma palavra simples, de apenas quatro letras, duas sílabas, mas com vasto significado. É com base nessa

pequena palavra que uma ação social, surgida em uma mesa de jantar, beneficia, atualmente, 150 moradores

de rua na cidade de Niterói que, todos os sábados, podem contar com uma refeição completa. Algo que, para a

maioria, é corriqueiro, mas que, para eles, é mais do que um presente. Assim funciona o projeto “Casa do Amor”, idealizado pelo dramaturgo niteroiense Carlos Augusto Gallo, o Guga, ao lado de sua esposa, a professora Luciana Almeida, mais conhecida como Tia Lu.

O artista, que sempre foi engajado em causas sociais e trabalhos com caridade, conta que a proposta de distribuir

alimentos a quem mais precisa surgiu, durante um jantar, após uma reportagem na televisão. “Quando as escolas voltaram a funcionar, fui buscar a Luciana no trabalho, ela é professora. Quando cheguei em casa tinha preparado um

jantar surpresa, Quando sentamos para jantar, apareceu uma mulher em uma reportagem na TV em que ela

catava cebolas no chão para dar de comer aos quatro filhos dela. Olhei para Luciana, não conseguimos comer

e pensamos que tínhamos de fazer alguma coisa, assim surgiu a Casa do Amor”, contou Guga.



No entanto, a Casa do Amor, originalmente, não ficaria restrita à distribuição de quentinhas à população carente.

A ideia era ter um espaço, para que as pessoas fossem acolhidas e recebessem amor que tanto está em falta na sociedade, hoje em dia. Todavia, por conta da complicação da pandemia do novo coronavírus, o projeto precisou ser pausado. “A Casa do Amor surgiu da seguinte forma: eu vinha da peça de teatro com meu elenco, sou evangélico e minha esposa é espírita. Convidei um ator, que é homossexual, para ir ao culto e ele ficou com receio de que o julgassem. Foi quando Luciana disse que estava faltando um lugar que desse amor ao ser humano. A ideia da Casa do Amor é receber pessoas de todas as religiões para falar do amor”, explicou.

AJUDA DE AMIGOS

A distribuição de refeições só é possível graças à colaboração de uma rede de amigos dispostos a fazer o bem. No

começo do projeto, em março deste ano, foram distribuídas 90 quentinhas. Atualmente, o número está em 150 e, graças às doações, a ação pôde se expandir para a distribuição de água e sobremesas aos moradores de rua, todos os sábados, na região central de Niterói.

“Nós estamos indo aonde a quentinha vai. Nas Barcas a demanda é muito grande. A gente para em lugares pesados

de demanda e estamos conseguindo suprir. Barcas, Amaral Peixoto, Cantareira, até o Ponto Cem Réis. Hoje estamos

atendendo a 250 quentinhas diretamente e a gente faz doações dos ingredientes que sobram, para não estragar.

Indiretamente mais 30 a 40 pessoas”, afirmou Guga.



Quem quiser ajudar, será muito bem vindo. A Casa do Amor aceita todos os tipos de doação, desde mantimentos a

contribuições financeiras. Além disso, o projeto está vendendo uma camisa personalizada com objetivo de angariar

fundos. Contato ou doações via Pix podem ser feitos pelo telefone (21) 9.9833-5554 ou através do Instagram

@casa_do_amor2021.

“Nós aceitamos ajuda de todas as formas. Quando a pessoa quer dar mantimentos a gente vai e busca. Estamos vendendo uma blusa a R$ 30, quem quiser, a gente aceita encomenda. Fazemos prestação de contas pelo Instagram de tudo que sai e entra. A intenção é fazer todos os dias a doação de quentinhas. Quando temos quantidade grande de mantimentos, fazemos a distribuição também nos dias de semana, não apenas aos sábados.”