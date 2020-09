‘Casa da maconha’ é descoberta em Niterói

Agora pela manhã (18) policiais do 12⁰ Batalhão (Niterói) realizavam mais uma ação de combate ao crime no bairro de Pendotiba quando foram surpreendidos por criminosos armados e houve confronto. Em buscas aos criminosos que conseguiram escapar, os agentes encontraram uma residência da Rua Maria Pitanga no acesso a comunidade do Atalaia onde haviam diversas mudas de maconha. Ninguém foi encontrado na casa. As plantas foram aprendidas e a ocorrência será registrada na delegacia da área.

Em apuração *