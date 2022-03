Cartórios do Rio registram aumento de 45% nos inventários na pandemia em 2021

O vertiginoso aumento no número de óbitos causados pela pandemia da Covid-19 no ano passado, aliado à facilidade na realização de inventários de forma online, por meio de videoconferência com o tabelião pela plataforma oficial e-Notariado (www.e-notariado.org.br), tornou 2021 o ano recordista na realização destes atos em Cartórios de Notas do Rio de Janeiro, com um crescimento de 45,8% na comparação com 2020, primeiro ano da crise sanitária no Brasil.

Documento necessário para apurar o patrimônio deixado pela pessoa falecida, o inventário é obrigatório para que a partilha de bens seja efetivada entre os herdeiros. Realizado em Cartórios de Notas desde 2007, como alternativa rápida, prática e barata à via judicial, o ato fechou 2021 com um total de 14.310 escrituras lavradas no estado, frente a 9.817 realizadas em 2020.

Dados divulgados pelo Colégio Notarial do Brasil — Seção Rio de Janeiro (CNB/RJ), entidade que representa os Cartórios de Notas do estado, mostram ainda que o número de inventários realizados em 2021 foi 157,2% maior na comparação com a média de atos praticados entre os anos de 2007 a 2020 — 5.565 -, período desde que este ato foi delegado aos Cartórios de Notas do país.

“A crise sanitária e o consequente aumento no número de óbitos no Brasil, trouxe também uma mudança de mentalidade na sociedade, que está buscando formalizar a transferência patrimonial decorrente de herança, em busca de liquidez em um momento de crise econômica e que agora se mais facilitado, em um procedimento célere, desburocratizado e digital realizado diretamente nos Cartórios de Notas”, disse José Renato Vilarnovo Garcia, presidente do Colégio Notarial do Brasil — Seção Rio de Janeiro (CNB/RJ).

A lei determina que o prazo para iniciar o inventário é de até 60 dias contados da data do falecimento do autor da herança, podendo este prazo ser alterado pelo juiz ou a requerimento dos envolvidos. Caso o inventário não seja aberto neste prazo incidirá multa de 10% a 20%, calculado sobre o valor do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD), além da incidência de juros.

Para que o inventário possa ser feito em Cartório, é necessário que todos os herdeiros sejam maiores e capazes, assim como haver consenso entre eles quanto à partilha dos bens. O estado do Rio de Janeiro autoriza a realização do Inventário extrajudicial mesmo que haja testamento válido, desde que exista prévia autorização judicial. A escritura de inventário também deve contar com a participação de um advogado.

Inventário online Para realizar o Inventário de forma online em Cartório de Notas, os herdeiros devem estar em comum acordo com a divisão de bens e não ter pendências judiciais com filhos menores ou incapazes. O processo pode ser realizado de forma totalmente online, por meio da plataforma e-Notariado (www.e-notariado.org.br), onde os familiares, de posse de um certificado digital