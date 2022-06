Cartórios de Niterói têm problemas para emitir CNH

Dos três cartórios de Niterói que foram credenciados para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) desde a semana passada, apenas um está realizando parcialmente os serviços. Atualização do sistema, implementação dos equipamentos e falta de teste são alguns dos problemas apontados para a demora no oferecimento da emissão primeira e segunda via do documento, renovação, alteração de dados e de categoria da carteira.

Os três cartórios, junto com os postos do Detran-RJ, seriam os responsáveis pela emissão da CNH a partir do último dia 25. O departamento ainda frisou que daqui cerca de 20 dias, o serviço será ampliado e 33 cartórios fluminenses estarão capacitados. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Detran e a Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro (Arpen-RJ).

No Ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais -1º Distrito 1ª Zona Judiciária, na Av. Ernani do Amaral Peixoto no Centro de Niterói, o sistema ainda está sendo implantado. “Estamos implantando o sistema e o maquinário. Não temos previsão para disponibilizar esse serviço e por enquanto, do Detran, oferecemos ao serviço de pedido de identidade”, contou a atendente Viviane Brion.

O mesmo acontece no Cartório do 1º Distrito – 3ª Zona Judiciária, no mesmo bairro mais na Rua da Conceição, mas o procedimento está mais avançado. A previsão é que na próxima semana o serviço já esteja disponível. “Não estamos fazendo mas a equipe já passou por treinamento e o sistema já foi implantado. Ainda vamos fazer uns testes, primeiro com os funcionários para ver se vai dar tudo certo”, explicou o atendente Ryan Garcia.

Já no Cartório do 1º Distrito 2ª Zona Judiciária, na Rua Presidente Backer em Icaraí, os atendimentos estão funcionando parcialmente. Teriam que ser feitas a emissão primeira e segunda via do documento, renovação, alteração de dados e de categoria da carteira; mas somente a emissão da segunda via e a renovação estão sendo feitas. “Não estamos fazendo a emissão da primeira e nem a alteração de dados e de categoria da CNH. Também só estamos atendendo abaixo de 65 anos, pois acima tem a gratuidade e o sistema não contempla isso. A procura está muito grande e 90% das ligações para os cartórios são para informações sobre carteira de habilitação”, enumerou a também atendente Fernanda Diniz.

De acordo com o Detran RJ a parceria com os cartórios do Estado do Rio o usuário não precisará realizar agendamento para a realização do atendimento, bastando chegar ao posto com os seguintes documentos: Carteira de Identidade original, CPF e comprovante de residência. O Duda (Documento Único de Arrecadação) deverá ser pago previamente no Bradesco. Pelo serviço, os cartórios cobrarão uma taxa de conveniência de R$ 44,30.

A Arpen-RJ e o Detran RJ foram questionados sobre esses problemas, mas até o fechamento dessa edição não se manifestaram.