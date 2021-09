Cartões do Renda Básica Temporária começam a ser entregues

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) que tem cadastramento no CadÚnico, que recebe auxílio mensal no valor de R$ 500, começam a receber na segunda-feira (27) os cartões do Renda Básica Temporária. A retirada dos cartões acontecerá até a quinta-feira (30), no Centro de Convivência Helena Tibau, na Rua Professor Otacílio, 145, em Santa Rosa, das 9h às 16h30.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES), foram migrados para o benefício RBT CadÚnico um total de 436 famílias que possuíam Cadastro Único até o dia 30 de março/2020, conforme critério utilizado desde o início do programa pela Lei n° 3480/2020 e Decreto n° 13.541/2020. A distribuição seguirá o cronograma estabelecido por ordem alfabética. No dia 27, o atendimento será para os beneficiários que tenham o nome iniciado pelas letras A até a letra F. No dia 28, das letras G até M. No dia 29, será a vez daqueles com as iniciais das letras N até a letra Z. No dia 30, será a repescagem de quem não conseguiu retirar nos dias divulgados.

Para a retirada do cartão, o microempreendedor deverá apresentar documento de identificação com foto e o CPF. Para saber se seu nome consta da lista dos beneficiários aptos a retirar o cartão, consulte no Portal da Transparência (http://www.niteroi.rj.gov.br/wp-content/uploads/arquivos/listagem-mei.pdf). Apenas os cartões retirados na próxima semana receberão crédito, portanto se atente a data e compareça ao local para buscar o seu.

Para os beneficiários do MEI que têm filhos que são alunos da rede pública municipal, é necessário comparecer à Fundação Municipal de Educação, no Centro, munido da declaração de matrícula atualizada e solicitar a migração. O cartão será retirado no mesmo local, à medida que chegar. A equipe da FME entrará em contato com o beneficiário para informar a data para retirada.

Recadastramento – A SMASES informa que é falsa a informação de que existe um recadastramento para os beneficiários do cartão Renda Básica Temporária do CadÚnico. O crédito dos meses de outubro a dezembro será efetuado no mesmo cartão.