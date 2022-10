Cartas de Paulo Freire no palco do Teatro da UFF

“A Casa e o Mundo lá fora – Cartas de Paulo Freire para Nathercinha” apresenta duas sessões no Teatro da UFF, nos dias 21 e 22 de outubro

Sexta-feira (21) e sábado (22), às 20h, o grupo En La Barca Jornadas Teatrais leva ao palco do Teatro da UFF o espetáculo “A Casa e o Mundo lá fora – Cartas de Paulo Freire para Nathercinha”. As sessões vão ser gratuitas, com retirada de ingressos na bilheteria do Centro de Artes UFF, em Icaraí.

Paulo Freire, que esteve nos anos 1960 exilado no Chile, correspondia-se por cartas com sua prima, uma menina de apenas nove anos. Essas cartas compõem a narrativa da obra homônima da autora Nathercia Lacerda, “A Casa e o Mundo lá fora – Cartas de Paulo Freire para Nathercinha”.

No espetáculo, com direção de Bruno Peixoto, as atrizes e narradoras Anna Fernanda e Nady Oliveira dão voz às memórias das cartas. É uma forma de trazer Paulo Freire à cena e abordar seu legado tendo como ponto de partida o olhar da infância.

Falecido em 1997, Paulo Freire tem falas atemporais. Em sua última entrevista, disse que “as Marchas são andarilhagens históricas pelo Mundo.” O conceito de “Marchas”, segundo Freire, tem a ver “com a contestação dos excluídos, com o grito dos indignados, com o despertar dos indiferentes, com a ação política dos anônimos, demitidos pela vida”.

“A Casa e o Mundo lá fora – Cartas de Paulo Freire para Nathercinha” é o terceiro projeto que compõe a trilogia teatral documental “A voz dos anônimos”, série de trabalhos concebidos pelo En La Barca Jornadas Teatrais. A primeira versão da peça, criada em 2018, realizou dezenas de apresentações em escolas, universidades, assembleias, congressos, sindicatos, espaços alternativos e teatro entre cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

Durante o período de distanciamento social, uma nova versão começou a ser feita, com a entrada de mais uma atriz no elenco e o reinício da pesquisa documental. O ponto alto da criação dessa nova versão foi a pesquisa de campo realizada pela En La Barcas em setembro de 2021 em Angicos-RN, cidade que é o marco brasileiro da luta em defesa da alfabetização popular.

Em 10 dias de pesquisa de campo, o grupo teatral realizou um estudo prático-teórico e manifestações populares nordestinas e coletou uma série de depoimentos de anônimos alfabetizados pelo método das “40 horas de Paulo Freire” em 1963. Esse material faz parte da nova versão da peça que reestreou em novembro de 2021, ano do centenário de nascimento de Paulo Freire.

Serviço:

A Casa e o Mundo lá fora – Cartas de Paulo Freire para Nathercinha

Dias 21 e 22/10/2022 – Sexta e Sábado, sempre às 20h

Centro de Artes UFF – Teatro da UFF

Rua Miguel de Frias, 9 – Icaraí.

Classificação etária: livre

ENTRADA FRANCA