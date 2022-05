Cartão digital Riocard Mais já está disponível em 45 linhas de Niterói.

Os usuários do sistema Riocard ganharam uma nova forma de utilizar os cartões de transporte. Um novo aplicativo lançado pela Riocard Mais oferece a possibilidade de realizar pagamento das passagens utilizando o próprio celular por meio do cartão digital. O serviço já está disponível em 45 linhas da frota municipal de Niterói.

Para utilizar o serviço basta baixar o aplicativo Cartão Digital-Valida Mais gratuitamente na loja de aplicativo do Google, ter o sistema Android instalado e que o aparelho possua a função NFC. Para utilizar o serviço não é preciso estar conectado à internet, já que a função NFC faz a leitura do saldo do cartão virtual pelo próprio telefone.

Outra vantagem é a possibilidade de carregar o Cartão Digital com cartões de débito, crédito ou via PIX. Além das linhas de ônibus municipais e intermunicipais, é possível também utilizar o serviço em metrô, barcas, trens, BRT e vans legalizadas.

Segundo a gerente de marketing da Riocard Mais, Melissa Sartori,a ideia é oferecer o melhor serviço aos usuários e para isso, os validadores serão substituídos gradativamente por novos equipamentos que utilizam a nova tecnologia do cartão virtual.

“Buscamos sempre a melhor experiência para o nosso cliente. Agora, podemos oferecer os principais serviços na palma da mão, ao alcance do celular. Com o novo aplicativo do Cartão Digital, é possível comprar e validar créditos de transporte, acompanhar saldo em tempo real, recarregar cartões e outros dispositivos, entre outros serviços. O pagamento por aproximação com a tecnologia NFC é uma tendência mundial e uma novidade no setor de transporte público, que estamos incorporando à rede de produtos e serviços disponíveis aos clientes”, disse.

A Riocard Mais também firmou uma parceria com o aplicativo Moovit, para informar aos passageiros se o coletivo aceita o sistema de pagamento por meio da tecnologia NFC, além do horário dos ônibus, já oferecido no aplicativo.No Estado, 13 mil equipamentos, de um total de 20 mil, já possuem a capacidade de leitura do novo Cartão Digital.

Veja abaixo como baixar e usar o Cartão Digital:

Baixe o aplicativo Cartão Digital Valida Mais gratuitamente na loja de aplicativos do Google.

Em seguida, preencha o cadastro solicitado e crie uma senha. O cliente já cadastrado no aplicativo Riocard Mais ou no Clube Riocard Mais pode usar o mesmo CPF e a mesma senha.

A seguir, solicite a criação do Cartão Digital, onde será solicitado a criação de uma senha de quatro dígitos, para a segurança do usuário, que será utilizada para autenticar cada pagamento de passagem.

Logo após, um e-mail será enviado com as informações do novo cartão digital.

Aí basta recarregar o cartão digital e utilizar normalmente nos meios de transportes modais do Rio. Vale lembrar que é necessário que a função NFC esteja ativada no aparelho celular.