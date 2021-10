Cartão de Estacionamento para Idoso pode ser feito pelo celular

Um cartão que permite estacionar em vaga exclusiva para idosos pode ser solicitado e renovado pelo pelo WhatsApp (21) 98204-2971. O Cartão de Estacionamento do Idoso (CEI), que garante vagas demarcadas nas ruas dos municípios. é entregue no endereço informado na hora da solicitação, em um prazo de 15 dias.

O Secretário Municipal do Idoso, José Antonio Fernandez, o Zaf, explica que é mais uma forma de facilitar o acesso dos idosos aos serviços da prefeitura.

“A Secretaria do Idoso vem trabalhando para facilitar e desburocratizar o acesso aos serviços para o idoso. Através do WhatsApp, será possível solicitar ou renovar o cartão de estacionamento de vagas exclusivas da pessoa idosa”, disse o secretário.

Para solicitar a primeira via do cartão, é necessário enviar o telefone e e-mail do solicitante com a foto dos seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência. A documentação precisa estar legível. Para solicitar a renovação do cartão, além dos documentos já citados, é preciso enviar também uma foto do cartão de estacionamento atual (frente e verso).