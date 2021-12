Carros mais vendidos em novembro. Chevrolet lidera com Onix

Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, Fenabrave, o Chevrolet Onix voltou a ser o veículo nº 1 na preferência dos brasileiros em novembro. Com 9.327 emplacamentos, 80% a mais do que em outubro, o hatch teve a Fiat Strada (8.535) como modelo mais próximo. A marca norte-americana ainda emplacou o Onix Plus (7.521) no pódio.

Modelo mais vendido em outubro, o Fiat Argo (6.340) foi superado pelo VW Gol (6.866), caindo para o 5º lugar. O Hyundai Creta, com 6.099 unidades, se tornou o campeão de vendas da montadora, já que o HB20 (5.540) caiu para a 9ª posição, atrás do Chevrolet Tracker (6.073) e da Fiat Toro (5.921). O Jeep Compass (5.287), que perdeu mais de 800 unidades nas últimas semanas, completou o grupo de cima.

Superado pelo VW T-Cross (4.725), o Jeep Renegade (4.233) não ficava fora do top 10 desde maio do ano passado. Com promoções realizadas nas últimas semanas, a Nissan viu o Kicks ultrapassar a barreira das 3,5 mil unidades (3.556) e o Versa se aproximar das 2 mil (1.913). Numa disputa interna da Toyota, o Corolla (3.505) ficou à frente do Corolla Cross (3.454) pelo 2º mês consecutivo.

Em seu primeiro mês no mercado, o Fiat Pulse conquistou a preferência de 2.228 consumidores, suficiente para posicioná-lo em 23º. Já o VW Nivus (1.251), um de seus maiores adversários, despencou para o 37º lugar. O também novato Jeep Commander emplacou 1.085 unidades e já encostou no Toyota SW4 (1.215).

Os 20 mais vendidos