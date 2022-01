Carro roubado com placa clonada é recuperado na Região Oceânica de Niterói

Geraldo Araújo

Policiais militares do 12ºBPM (Niterói) interceptaram nesta sexta-feira (28) um carro roubado na Estrada Francisco da Cruz Nunes, altura do Trevo do Multicenter, em Itaipu. Segundo informações do batalhão, o veículo, modelo Eco Sport, de cor branca, tinha a placa clonada, fato que chamou a atenção dos agentes de segurança. Após a abordagem o automóvel e o condutor foram levados para a delegacia de Itaipu (81ªDP), onde foi verificado que, além da placa clonada, o carro havia sido roubado em 2018, na área da delegacia de Neves (73ªDP), em São Gonçalo.