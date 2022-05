Carro pega fogo na garagem de um prédio em Icaraí

Por Rafael Thomas e Rafaela Batista

Um carro pegou fogo na garagem de um prédio, na tarde desta sexta-feira (27), na Rua Álvares de Azevedo, altura do número 97, no bairro de Icaraí, em Niterói.

FOTO: RAFAEL THOMAS

Surpreendidos com a fumaça que está sendo espalhada rapidamente pela região, os moradores acionaram os Bombeiros que já estão no local tentando conter o fogo, mas devido a grande quantidade de fumaça, os agentes estão com dificuldade de localizar o veículo.

Segundo um morador, que preferiu não se identificar, o fogo está atingindo outros veículos. Até o momento, ainda não há informações sobre feridos e o que ocasionou o incêndio.

*MATÉRIA EM ATUALIZAÇÃO.