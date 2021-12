Carro invade igreja no Ingá

No início da noite desta quinta-feira (23, uma mulher conduzindo um carro da marca BMW X3, perdeu a direção do veículo e invadiu a igreja Nossa Senhora das Dores, no bairro Ingá. De acordo com testemunhas que passavam pelo local no momento do acidente, ninguém, além da motorista, ficou ferido.

A mulher teria recebido a notícia do falecimento de um parente e no momento acabou sentindo um mal estar que ocasionou o acidente.

“Ela estava bem desorientada e continua falando frases desconexas. Elas consegui apenas dizer que um primo faleceu”, conta a professora Raiane Mendes, de 35 anos, que passava pelo local no momento do acidente.