Carro fumacê circula em Búzios para combater mosquito Aedes aegypti

Um carro fumacê, que pulveriza inseticida para matar e inibir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, percorre bairros de Búzios. O cronograma foi divulgado pela Prefeitura, e a aplicação do inseticida será realizada até o dia 18 de janeiro de segunda à sexta, das 17h30 as 22h.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o cronograma foi montado a partir das áreas com necessidade imediata.

O roteiro do fumacê 2020 é o seguinte: hoje (sábado, 11) será em São José e Tucuns; segunda (13/01): José Gonçalves – Estrada José Gonçalves em toda sua extensão, Baia Formosa – R. Amelia Rosa, R. do Mercadinho, R. Benedito, R. Jonas e R. Santiago. Na terça-feira (14): Praia Rasa e Marina; Na quarta-feira (15): Rasa todo lado direito, inclusive INEFI; Quinta-feira (16): Rasa todo lado esquerdo (Posto Policial da Rasa).

Na sexta-feira (17) será a vez dos bairros Cruzeiro e Arpoador; No sábado (18): Alto da Boa Vista; segunda-feira (20): Vila Verde e fechando na terça feira (21): Manguinhos.