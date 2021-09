Carro explode em posto de gasolina na Niterói-Manilha

Quem passava pela BR-101, a rodovia Niterói-Manilha, na tarde deste sábado (4) levou um grande susto quando um veículo explodiu em um posto de gasolina. O incidente, segundo o Corpo de Bombeiros, aconteceu por volta das 14h41 no bairro Vila Gabriela, em Itaboraí.

Apesar do susto, ainda de acordo com a corporação, não houve feridos. Segundo a assessoria de imprensa dos Bombeiros, como o acionamento foi encerrado por volta das 14h50 por não ter tido vítimas e nem ter acontecido incêndio, mesmo o veículo tendo explodido, não se sabe como foi a dinâmica do incidente. Também não foi informado a identidade da pessoa que conduzia o veículo.

O que se sabe é que o carro era da marca Chevrolet e era um táxi, segundo identificação na lateral do automóvel. A traseira do veículo ficou danificada com a explosão.