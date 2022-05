Carro de advogado assassinado estaria sendo monitorado

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o carro onde o advogado Carlos Daniel Dias foi assassinado estava sendo monitorado. Imagens de câmeras de segurança estão sendo coletadas para confirmar a hipótese de que o carro estava sendo seguido. Duas pessoas foram trazidas à DH para prestar depoimento. O filho do advogado e uma testemunha, que não teve a identidade revelada.



Ainda segundo dados preliminares da perícia, Carlos foi atingido por apenas um tiro, no tórax, que atravessou seu corpo. No carro foram encontrados dois projéteis.



O automóvel do advogado, modelo Toyota SW4 era blindado. Entretanto, de acordo com os peritos, o vidro do carona estava aberto no momento do atentado. Foi o local onde os atiradores se aproximaram. O carro da vítima é uma Toyota SW4. Após o ataque, o carro colidiu num Citroen C3. O motorista do Citroen não se feriu.

Segundo relatos iniciais coletados pela polícia no local, o filho da vítima estaria no banco do carona, mas nada sofreu. O trânsito ficou complicado na região por contra do crime e agentes da NitTrans também estão no local para organizar o trânsito.

O corpo foi recolhido pelo Corpo de Bombeiros, por volta de 11h, e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro do Barreto, Zona Norte da cidade. Muito abalados, familiares não conversaram com a imprensa.