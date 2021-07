Carro com placa clonada de Niterói é recuperado pela PRF na fronteira com o Paraguai

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou nesta segunda-feira (05) em Guaíra, no Estado do Paraná, um veículo Hyundai Creta portando placas da cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, ao verificarem o carro, os agentes descobriram que a placa do modelo tinha sido clonada de outra placa, que era originada de Niterói.

O motorista era um morador de Araçatuba, no interior de São Paulo, e informou aos policiais que o veículo seria de seu patrão e que o encontraria no estado do Mato Grosso do Sul. Lá, o condutor iria trabalhar como segurança em uma fazenda. Ele foi preso e responderá pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador.

As ocorrências foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Guaíra.