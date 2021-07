Carro clonado é flagrado pela Corregedoria do Detran-RJ

A Corregedoria do Detran.RJ flagrou mais um veículo clonado no estado. O automóvel, um Zafira, foi localizado no bairro de Neves, no município de São Gonçalo. O trabalho de investigação foi feito a partir da reclamação do proprietário do veículo original, que estava recebendo multas que alegava não ter cometido. O proprietário, então, abriu um processo administrativo no departamento.

O Detran autorizará a troca da placa do veículo verdadeiro, e o inquérito para apuração completa do caso está a cargo da 73ª DP. Este é o quarto flagrante de veículo clonado realizado pela Corregedoria do Detran só no último mês. Além da questão dos clones, a Corregedoria também tem intensificado as investigações sobre falsos despachantes.

No total, quase 20 pessoas já foram conduzidas a delegacias para averiguação de clonagem e atuação fraudulenta de falsos despachantes nos últimos meses. As ações da Corregedoria para coibir irregularidades estão sendo intensificadas por determinação da atual direção do departamento.

“O trabalho investigativo da nossa Corregedoria, muitas vezes em parceria com a polícia, tem rendido bons resultados. Pedimos que os nossos usuários denunciem possíveis suspeitas de clonagem, golpes e fraudes, para que o departamento consiga agir rapidamente contra qualquer tipo de ação criminosa”, afirma o presidente do Detran, Adolfo Konder.