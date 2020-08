Carro capota na Alameda São Boaventura

Hoje por volta das 8h dois motoristas se envolveram em um acidente na Alameda São Boaventura e o ocorrido causou transtornos na pista sentido centro de Niterói. De acordo com os envolvidos, nenhuma pessoa ficou seriamente ferida apesar de um dos carros ter capotado e impressionado quem passava pelo local. A polícia militar foi chamada e o caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca).

“Graças a Deus ficamos bem! Foi um grande susto logo agora pela manhã. Eu estava indo trabalhar, tinha acabado de deixar a minha sogra no banco e iria deixar a minha esposa no terminal. A moça foi deslocar o carro e não viu o meu e acabou batendo na parte de trás na lateral. Então eu acabei capotando com o carro. A minha esposa foi socorrida no hospital Azevedo Lima, aqui perto, mas está bem”, contou Raphael Corrêa, de 30 anos, motorista de aplicativo, dono de um Sedan branco envolvido na batida.

Preferindo preservar a sua identidade, a outra motorista informou que também seguia para o trabalho.

“Eu estava indo trabalhar junto de um colega de serviço quando tudo aconteceu. Não nos machucamos”, informou a dona do Logan cinza envolvido no acidente.