Carro capota em grave acidente na Região Oceânica

Um acidente de trânsito aconteceu, por volta da 23h de ontem (17), na Avenida Augusto Ferreira Ramos, próxima à Avenida Romanda Gonçalves, no bairro Maravista, na Região Oceânica de Niterói, onde um carro captou. As circunstâncias que podem ter provocado o descontrole do veículo ainda estão sendo apuradas. De acordo com os agentes do Corpo de Bombeiros, a vítima, um homem de 41 anos, sofreu ferimentos leves e recusou remoção para atendimento hospitalar.

De acordo com o relato de moradores, os carros passam em alta velocidade pela via desde que ela foi asfaltada.

“Não há sinalização e os motoristas não respeitam nada. Falta placa, falta educação. Tem muitas arvores na esquina também. Sem falar que os motoristas só passam aqui correndo muito. Sempre tem acidente. Já foram parar no meu quintal. Acordei de madrugada com o barulho, o motorista veio direto no cruzamento, perdeu o controle e derrubou meu muro”, disse uma moradora que não quis se identificar.