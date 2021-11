Carro capota e deixa um morto na Região Oceânica

Um automóvel capotou na Avenida Ewerton da Costa Xavier, antiga Avenida Central, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói, deixando um homem morto, na madrugada deste sábado (13). A vitima foi identificada como Caio Quintã, de 36 anos, que acabou não resistindo antes mesmo da chegada do socorro.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, equipes do Quartel de Itaipu foram acionadas às 4h29min. O acidente aconteceu na altura do número 1183 da via. Ainda não se sabe quais foram as causas do acidente.

É importante ressaltar que a via passa por obras. O corpo de Caio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói, no bairro do Barreto. A ocorrência foi registrada na 81ª DP (Itaipu), que vai investigar as causas do acidente.