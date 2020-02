Carro caiu dentro do canal de São Francisco

Um acidente de trânsito na última sexta-feira (28) por pouco não terminou em uma tragédia. O motorista de um ônibus bateu na lateral de um veículo na Rua Fernandes Couto, na altura do número 41, em São Francisco. Mas a força do impacto foi tão grande que o motorista do carro perdeu a direção e caiu dentro do valão.

O acidente aconteceu por volta das 5h30min quando o motorista do veículo, que conversou com a reportagem de A TRIBUNA mas não quis se identificar, estava indo para o trabalho. Ele explicou que faz o mesmo trajeto todos os dias: sai do Rio do Ouro e segue sentindo São Francisco, onde trabalha. Mas na sexta-feira o inesperado aconteceu. “Eu estava dirigindo e o ônibus apareceu do nada e bateu na lateral do meu carro. Eu perdi a direção do carro mas demorei um tempo para entender o que tinha acontecido. Quando dei por mim eu vi que estava dentro do valão com o carro virado”, contou.

O ônibus em questão é da linha 32 (sentido Cachoeira) e fez o cruzamento na Rua Ascendino Pereira quando bateu no veículo de passeio. “Algumas pessoas me ajudaram a sair do veículo e também me ajudaram limpando e colocando pomada no meu braço que ficou ralado. Foi muito rápido”, resumiu o homem. A Polícia Militar esteve no local e registrou o acidente e o trânsito precisou ser interditado por alguns minutos para a retirada do veículo de dentro do canal por um reboque.