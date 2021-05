Carro cai no valão da Alameda após perseguição em alta velocidade

Uma perseguição em alta velocidade, que começou no Centro de Niterói, terminou em acidente, na Alameda São Boaventura, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, na tarde deste domingo (16). O acusado de roubar o auotmóvel envolvido na ocorrência foi socorrido com ferimentos leves. O proprietário do veículo, que ficou destruído, esteve no local.

De acordo com informações da vítima, que é funcionário público da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, e preferiu não ter o nome revelado, ele estava no bairro da Ilha da Conceição, na região Central, quando foi abordado por um homem, que simulou estar armado. A vítima não resistiu á abordagem e o assaltante fugiu com o veículo, modelo Volkswagen Gol.

Carro furou o pneu, bateu e caiu no valão – Foto: Vítor d’Avila

“Eu parei em frente à casa da minha avó, na Ilha da Conceição, e saí para deixar uma bolsa para ela. Nesse meio tempo, eu estava voltando para o carro, e o rapaz me rendeu. Não vi arma, mas ele ameaçou estar armado. Ele entrou no carro e deixei levar, infelizmente. Foi só o tempo de eu entrar, abrir o portão da casa da minha avó, para deixar a bolsa dela, quando eu voltei ele já estava entrando no carro, ameaçando disparar a arma em cima de mim”, narrou.

Na sequência, o rapaz acionou a Polícia Militar, através do serviço 190. Segundo o dono do carro, policiais do 12º BPM (Niterói), saíram em busca do veículo e o encontraram próximo ao Plaza Shopping, no Centro de Niterói. O bandido fugiu da tentativa de aboragem, quando iniciou uma persgeuição em alta velocidade, que terminou na Alameda, altura da Av. 22 de Novembro, quando o carro teve o pneu furado, capotou e caiu no valão.

Policiais militares atenderam à ocorrência – Foto: Vítor d’Avila

“Eu liguei 190, porque não sabia de nada, e passaram para as viaturas na rua. Os policiais trombaram com o carro, na altura do Plaza Shopping, e começou a perseguição até aqui na Alameda. Ele perdeu o controle, o pneu furou, bateu na árvore e caiu. Infelizmente não tenho seguro. Infelizmente vou ficar no prejuízo, mas Deus dá em dobro”, concluiu a vítima, aliviado por estar bem.

Agentes trabalham na remoção do veículo – Foto: Vítor d’Avila

Segundo os PMs que atenderam à ocorrência, o assaltante foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), a princípio com ferimentos leves. Militares do 12º BPM e agentes da NitTrans estão no local para coordenar o trânsito e fazer os trabalhos de retirada do carro de dentro do valão. O caso aind aserá registrado na 76ª DP (Niterói), central de flagrantes. Após receber alta, o assaltante deve ser levado á carceragem da distrital, por crime de roubo.